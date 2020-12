Gessica Notato | condannato a 15 anni l’ex compagno che la sfregiò

(Di martedì 15 dicembre 2020)Notaro, arriva giustizia: confermata la condanna pesante perche laa gennaio del 2017. Respinto il ricorso. E’ arrivato il verdetto definivo per Edson Tavares,diNotaro che per motivi passionali (?!)il volto della donna lo scorso il 10 gennaio del 2017. La pena confermata dalla L'articolo proviene da Inews.it.

Confermata la condanna a 15 anni di reclusione per Jorge Edson Tavares dopo l’aggressione alla sua ex fidanzata. I fatti sono accaduti l’11 gennaio 2017, quando Gessica Notaro, modella, cantante ed ex ...Gessica Notaro, arriva giustizia: confermata la condanna pesante per l'ex compagno che la sfregiò a gennaio del 2017. Respinto il ricorso.