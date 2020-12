Gessica Notaro, il grido di gioia dopo le novità su Tavares (Di martedì 15 dicembre 2020) Arriva la sentenza ufficiale della cassazione in merito al caso Tavares. Gessica Notaro, la showgirl emiliana, può finalmente tornare a sorridere. La storia della showgirl emiliana, Gessica Notaro, è nota… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 15 dicembre 2020) Arriva la sentenza ufficiale della cassazione in merito al caso, la showgirl emiliana, può finalmente tornare a sorridere. La storia della showgirl emiliana,, è nota… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Rossella Boccanfuso su BlogLive.it.

RaiNews : E' stata confermata dalla Cassazione la condanna a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione per Edson Tavares… - Corriere : Gessica Notaro, la condanna definitiva: 15 anni e 5 mesi a Tavares, l’uomo che la sfregiò - repubblica : Gessica Notaro, la Cassazione conferma la condanna all'ex che la sfregiò con l'acido - fatuciuccio : Sfregiò con acido Gessica Notaro, condanna definitiva di 15 anni per ex - GossipItalia3 : Gessica Notaro: confermata la condanna all’uomo che l’ha sfregiata #gossipitalianews -