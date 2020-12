George Clooney si archivia come sex symbol: encomiabile (e malinconico) (Di martedì 15 dicembre 2020) Folta barba da patriarca biblico, chioma rada e canuta, volto scolpito di rughe e il fisico prosciugato di chi per il ruolo ha perso 14 chili, così di furia da procurarsi una pancreatite non ancora guarita: non ha ancora 60 anni, George Clooney, ma ha dismesso senza rimpianti quel sex appeal così irresistibile per le platee femminili. Altri leggendari rubacuori dello schermo, non meno intelligenti e impegnati di lui – Richard Gere e Robert Redford, per dire – avevano doppiato quello spartiacque anagrafico senza rinunciare alla piccola vanità di un fascino a prova di età. Il film della liberazione da un cliché sempre mal digerito è “The Midnight Sky”, diretto, prodotto e interpretato da Clooney nel segno di una sci-fi che mira meno a stupire con gli effetti speciali che a irrobustire una coscienza ecologica colpevolmente distratta. ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Folta barba da patriarca biblico, chioma rada e canuta, volto scolpito di rughe e il fisico prosciugato di chi per il ruolo ha perso 14 chili, così di furia da procurarsi una pancreatite non ancora guarita: non ha ancora 60 anni,, ma ha dismesso senza rimpianti quel sex appeal così irresistibile per le platee femminili. Altri leggendari rubacuori dello schermo, non meno intelligenti e impegnati di lui – Richard Gere e Robert Redford, per dire – avevano doppiato quello spartiacque anagrafico senza rinunciare alla piccola vanità di un fascino a prova di età. Il film della liberazione da un cliché sempre mal digerito è “The Midnight Sky”, diretto, prodotto e interpretato danel segno di una sci-fi che mira meno a stupire con gli effetti speciali che a irrobustire una coscienza ecologica colpevolmente distratta. ...

