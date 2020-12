George Clooney: "Di tutti i film che ho fatto, ai miei figli potrei farne vedere solo due" (Di martedì 15 dicembre 2020) Tra tutti i film che ha girato, George Clooney ha ammesso che i suoi gemelli di tre anni potrebbero guardarne solo due. George Clooney ha svelato gli unici due film della sua lunga carriera che potrebbe far vedere ai suoi figli, i gemelli Ella e Alexander, che attualmente hanno tre anni. Finora a poco tempo fa il 59enne Clooney non pensava minimamente a metter su famiglia, tanto meno a scegliere progetti adatti ai bambini, ma ora che i suoi figli cominciano a crescere il divo si è posto il problema nel corso di un'intervista con CinemaBlend. Parlando di come la paternità ha cambiato la sua visione, George Clooney ha dichiarato: "Io e mia moglie abbiamo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 dicembre 2020) Trache ha girato,ha ammesso che i suoi gemelli di tre anni potrebbero guardarnedue.ha svelato gli unici duedella sua lunga carriera che potrebbe farai suoi, i gemelli Ella e Alexander, che attualmente hanno tre anni. Finora a poco tempo fa il 59ennenon pensava minimamente a metter su famiglia, tanto meno a scegliere progetti adatti ai bambini, ma ora che i suoicominciano a crescere il divo si è posto il problema nel corso di un'intervista con CinemaBlend. Parlando di come la paternità ha cambiato la sua visione,ha dichiarato: "Io e mia moglie abbiamo ...

