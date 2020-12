Genoa-Milan: le probabili formazioni di Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport (Di martedì 15 dicembre 2020) Per la 'rosea' Badelj dovrebbe essere schierato a centrocampo, mentre per il quotidiano romano dovrebbe essere confermato Radovanovic. Maran dovrebbe scegliere ancora il modulo 4-4-2 Leggi su pianetagenoa1893 (Di martedì 15 dicembre 2020) Per la 'rosea' Badelj dovrebbe essere schierato a centrocampo, mentre per il quotidiano romano dovrebbe essere confermato Radovanovic. Maran dovrebbe scegliere ancora il modulo 4-4-2

AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Ibrahimovic ma si deciderà domani se prenderà parte alla gara con il #Genoa. #Kjaer anco… - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa-Milan i precedenti: segno ics assente dal 2011 - charliemchouse : Genoa-Milan i precedenti: segno ics assente dal 2011 - infoitsport : Genoa-Milan, le probabili formazioni: diversi cambi rispetto al Parma - infoitsport : Genoa-Milan, le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Milan Genoa-Milan dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Probabili formazioni 12 giornata Serie A 2020/2021

La 12° giornata del campionato di Serie A 2020/2021 inizierà martedì 15 dicembre alle ore 18:30 con l'anticipo Udinese - Crotone e terminerà giovedì 17 dicembre alle ore 20:45 con la partita Roma - To ... Genoa-Milan, probabili formazioni: Kalulu parte titolare

Il Milan si è messo alle spalle il 2-2 contro il Parma e vuole tornare a vincere. Mercoledì sera affronterà il Genoa in trasferta e dovrà evitare un nuovo ... La 12° giornata del campionato di Serie A 2020/2021 inizierà martedì 15 dicembre alle ore 18:30 con l'anticipo Udinese - Crotone e terminerà giovedì 17 dicembre alle ore 20:45 con la partita Roma - To ...Il Milan si è messo alle spalle il 2-2 contro il Parma e vuole tornare a vincere. Mercoledì sera affronterà il Genoa in trasferta e dovrà evitare un nuovo ...