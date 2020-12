Genoa-Milan, c’è il verdetto su Ibrahimovic in vista di domani. Fuori Kjaer (Di martedì 15 dicembre 2020) Zlatan Ibnrahimovic non ci sarà contro il Genoa. E’ questo il verdetto della rifinitura del Milan in vista della sfida del Marassi di domani. Ibrahimovic alza bandiera bianca in vista della sfida della 12^ giornata contro il Genoa. L’attaccante svedese ha lavorato a parte nella rifinitura, quindi non sarà a disposizione per la sfida di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 15 dicembre 2020) Zlatan Ibnrahimovic non ci sarà contro il. E’ questo ildella rifinitura delindella sfida del Marassi dialza bandiera bianca indella sfida della 12^ giornata contro il. L’attaccante svedese ha lavorato a parte nella rifinitura, quindi non sarà a disposizione per la sfida di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

