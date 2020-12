Genoa-Milan (16 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di martedì 15 dicembre 2020) Il momento del Genoa è negativo e il calendario non aiuta il grifone visto che a Marassi, tre giorni dopo la Juve che ha vinto 3-1, arriva il Milan. I rossoneri finora hanno vinto tutte le gare giocate in trasferta in campionato ma hanno perso due punti da Inter, Napoli e Juve non andando oltre InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 15 dicembre 2020) Il momento delè negativo e il calendario non aiuta il grifone visto che a Marassi, tre giorni dopo la Juve che ha vinto 3-1, arriva il. I rossoneri finora hanno vinto tutte le gare giocate in trasferta in campionato ma hanno perso due punti da Inter, Napoli e Juve non andando oltre InfoBetting: Scommesse Sportive e

AntoVitiello : Allenamento in gruppo per #Ibrahimovic ma si deciderà domani se prenderà parte alla gara con il #Genoa. #Kjaer anco… - Vergara1899 : RT @la_rossonera: ??#LMR ??? #Sky Verso Genoa-Milan: Non verrà rischiato Ibra, al suo posto ancora Rebic. Rientra Saelemaekers, che complete… - RibaltaRossoner : RT @la_rossonera: ??#LMR ??? #Sky Verso Genoa-Milan: Non verrà rischiato Ibra, al suo posto ancora Rebic. Rientra Saelemaekers, che complete… - matteo82187983 : Milan-Parma 2-2 Partita stregata con 4 legni! Una sfortuna tremenda che ci impedisce di prendere i 3 punti, tra l’a… - infobetting : Genoa-Milan (16 dicembre ore 20:45): formazioni, quote, pronostici -