Genoa, Maran: "Compattezza e volontà, così possiamo fermare il Milan"

Il ko contro la Juventus e una classifica decisamente complicata costringono il Genoa ad un cambio di rotta immediato, anche se l'avversario di domani sarà probabilmente il peggiore che la squadra di Maran potesse incontrare in questo momento, il Milan di Pioli. "Ai ragazzi chiedo la stessa Compattezza che abbiamo mostrato contro contro la Juventus - dichiara Maran ai microfoni di Genoa Channel - , inoltre dobbiamo unirla al momento in cui abbiamo subito la rete dei bianconeri e siamo riusciti a pareggiare. Vorrei vedere queste due cose unite per provare a raggiungere un risultato positivo contro il Milan".

ULTIMO KO - È stato proprio il Genoa l'ultima squadra ad aver battuto il Milan in una partita di Serie A, anche se questa volta non ...

