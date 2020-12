Genoa, Maran: «Alla squadra chiedo compattezza contro il Milan» (Di martedì 15 dicembre 2020) Rolando Maran ha parlato Alla vigilia di Genoa-Milan Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa Alla vigilia della partita casalinga contro il Milan. compattezza – «Ai miei ragazzi chiedo di avere compattezza, unita a quel momento dove abbiamo preso il gol e abbiamo trovato il coraggio per andare subito a pareggiare la partita. chiedo questo: che ci siano le due cose unite che portano qualcosa in più di quello che abbiamo fatto nelle ultime due gare dove abbiamo dimostrato compattezza. Sogno di non far soffrire i Genoani». EVOLUZIONE Milan – «C’è stato il buon lavoro di Pioli e della società. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Rolandoha parlatovigilia diRolando, allenatore del, ha parlato in conferenza stampavigilia della partita casalingail– «Ai miei ragazzidi avere, unita a quel momento dove abbiamo preso il gol e abbiamo trovato il coraggio per andare subito a pareggiare la partita.questo: che ci siano le due cose unite che portano qualcosa in più di quello che abbiamo fatto nelle ultime due gare dove abbiamo dimostrato. Sogno di non far soffrire ini». EVOLUZIONE– «C’è stato il buon lavoro di Pioli e della società. ...

