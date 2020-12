Gemma Galgani incontenibile a Uomini e Donne | il balletto che ha spiazzato Maria VIDEO

Leggi su meteoweek

(Di martedì 15 dicembre 2020)continua ad essere la protagonista indiscussa del trono over di. La dama torinese, 73 anni compiuti, ha deciso nell’ultima puntata andata in onda di osare ancora di più, lasciando pubblico in studio, padrona di casa e telespettatori letteralmente senza parole. Cosa ha combinatoal trono over diL'articolo proviene da www.meteoweek.com.