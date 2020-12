Gazzetta: Maradona, si indaga sull’autista (Di martedì 15 dicembre 2020) Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i magistrati che si occupano della morte di Maradona hanno disposto un supplemento di indagini nei confronti del suo autista, Maximiliano Trimarchi. Avrebbe testimoniato di non trovarsi sul luogo del decesso, ma le telecamere e i dati delle celle telefoniche smentiscono le sue dichiarazioni. Trimarchi, al momento, non figura nel registro degli indagati (dove invece compaiono il neurochirurgo di Maradona, Leopoldo Luque, e la suo psichiatra Agustina Cosachov), ma potrebbe finirci nelle prossime ore. Data la discrepanza su quanto dichiarato agli inquirenti e quanto rivelato dalle telecamere, il pm Patricio Ferrari ha ordinato una perquisizione nella sua abitazione e il sequestro del cellulare e di altri dispositivi elettronici. Il legale che difende gli interessi di Diego ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 dicembre 2020) Secondo quanto riporta ladello Sport, i magistrati che si occupano della morte dihanno disposto un supplemento di indagini nei confronti del suo autista, Maximiliano Trimarchi. Avrebbe testimoniato di non trovarsi sul luogo del decesso, ma le telecamere e i dati delle celle telefoniche smentiscono le sue dichiarazioni. Trimarchi, al momento, non figura nel registro degliti (dove invece compaiono il neurochirurgo di, Leopoldo Luque, e la suo psichiatra Agustina Cosachov), ma potrebbe finirci nelle prossime ore. Data la discrepanza su quanto dichiarato agli inquirenti e quanto rivelato dalle telecamere, il pm Patricio Ferrari ha ordinato una perquisizione nella sua abitazione e il sequestro del cellulare e di altri dispositivi elettronici. Il legale che difende gli interessi di Diego ...

VittorioSgarbi : Se Maradona nella sua potenza era come Caravaggio, Paolo Rossi nella sua eleganza e armonia era come Raffaello. Ed… - napolista : Gazzetta: #Maradona, si indaga sull’autista Avrebbe testimoniato di non trovarsi sul luogo del decesso, ma le telec… - UgoBaroni : RT @ETGazzetta: Morte #Maradona, si indaga sull'autista: 'Ha dichiarato il falso' - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Morte #Maradona, si indaga sull'autista: 'Ha dichiarato il falso' - ETGazzetta : Morte #Maradona, si indaga sull'autista: 'Ha dichiarato il falso' -

Ritratti, numeri 10, autografi e altri ricordi del Pibe de Oro diventati indelebili. ''Il dolore è stato enorme per la città e le richieste sono aumentate. Per noi il tatuaggio di Maradona era già un' ... Ballon d'Or Dream Team, l'11 più forte della storia del calcio: dentro Maradona e Cr7

(La Gazzetta dello Sport) Il noto periodico francese ha così ... 3-4-3: Yachine; Cafu, Beckenbauer, Maldini; Matthäus, Xavi; Maradona, Pelé; Messi, Ronaldo, Cristiano Ronaldo (CalcioMercato.it)