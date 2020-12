Gazzetta: Maradona, si indaga sull'autista (Di martedì 15 dicembre 2020) Avrebbe testimoniato di non trovarsi sul luogo del decesso, ma le telecamere e i dati delle celle telefoniche smentiscono le sue dichiarazioni. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i magistrati che si occupano della morte di Maradona hanno disposto un supplemento di indagini nei confronti del suo autista, Maximiliano Trimarchi. Avrebbe testimoniato di non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 dicembre 2020) Avrebbe testimoniato di non trovarsi sul luogo del decesso, ma le telecamere e i dati delle celle telefoniche smentiscono le sue dichiarazioni. Secondo quanto riporta ladello Sport, i magistrati che si occupano della morte dihanno disposto un supplemento di indagini nei confronti del suo, Maximiliano Trimarchi. Avrebbe testimoniato di non ...

VittorioSgarbi : Se Maradona nella sua potenza era come Caravaggio, Paolo Rossi nella sua eleganza e armonia era come Raffaello. Ed… - zazoomblog : Gazzetta: Maradona si indaga sull’autista - #Gazzetta: #Maradona #indaga - napolista : Gazzetta: #Maradona, si indaga sull’autista Avrebbe testimoniato di non trovarsi sul luogo del decesso, ma le telec… - UgoBaroni : RT @ETGazzetta: Morte #Maradona, si indaga sull'autista: 'Ha dichiarato il falso' - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Morte #Maradona, si indaga sull'autista: 'Ha dichiarato il falso' -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Maradona Morte Maradona, si indaga sull'autista: "Ha dichiarato il falso" La Gazzetta dello Sport Gazzetta: Maradona, si indaga sull’autista

Avrebbe testimoniato di non trovarsi sul luogo del decesso, ma le telecamere e i dati delle celle telefoniche smentiscono le sue dichiarazioni. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i ... Napoli, boom di richieste per i tatuaggi di Maradona

Ritratti, numeri 10, autografi e altri ricordi del Pibe de Oro diventati indelebili. ''Il dolore è stato enorme per la città e le richieste sono aumentate. Per noi il tatuaggio di Maradona era già un' ... Avrebbe testimoniato di non trovarsi sul luogo del decesso, ma le telecamere e i dati delle celle telefoniche smentiscono le sue dichiarazioni. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i ...Ritratti, numeri 10, autografi e altri ricordi del Pibe de Oro diventati indelebili. ''Il dolore è stato enorme per la città e le richieste sono aumentate. Per noi il tatuaggio di Maradona era già un' ...