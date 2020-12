Gaffe per la giornalista di Sky TG24: “parte la campagna vaginale”. Il video diventa virale (Di martedì 15 dicembre 2020) Gaffe destinata a rimanere nella storia del trash quella della giornalista di Sky TG24. Si, perché prima di un servizio dedicato alla vaccinazione contro il Covid-19, la giornalista lo avrebbe annunciato con queste parole: parte la campagna vaginale (anziché vaccinale) fonte: ilfattoquotidiano.it A poco è valso alla giornalista correggersi immediatamente, la sua Gaffe è diventato virale sul web ma anche sui programmi di messaggistica quali Whatsapp e Telegram. Fra le parodie più divertenti segnalate da Il Fatto Quotidiano le seguenti: Code chilometriche per la campagna vaginale fonte: ilfattoquotidianomagazine.it E ancora: prevedo assembramenti per ... Leggi su trendit (Di martedì 15 dicembre 2020)destinata a rimanere nella storia del trash quella delladi Sky. Si, perché prima di un servizio dedicato alla vaccinazione contro il Covid-19, lalo avrebbe annunciato con queste parole:la(anziché vaccinale) fonte: ilfattoquotidiano.it A poco è valso allacorreggersi immediatamente, la suatosul web ma anche sui programmi di messaggistica quali Whatsapp e Telegram. Fra le parodie più divertenti segnalate da Il Fatto Quotidiano le seguenti: Code chilometriche per lafonte: ilfattoquotidianomagazine.it E ancora: prevedo assembramenti per ...

