Futuro Gomez: l’Atalanta lo scarica, il Napoli ci spera (Di martedì 15 dicembre 2020) Che il Papu Gomez non giocherà più con la maglia dell’Atalanta è cosa certa. Il suo post pubblicato su Instagram non lascia alcun dubbio. Un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 15 dicembre 2020) Che il Papunon giocherà più con la maglia delè cosa certa. Il suo post pubblicato su Instagram non lascia alcun dubbio. Un … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pall_Gonfiato : La bomba di #Ziliani sul futuro di #Gomez - MilanWorldForum : Papu Gomez: il futuro e la posizione del Milan -) - SPalermo91 : RT @NicoSchira: Il futuro del Papu #Gomez a Bergamo resta in bilico: settimana prossima summit tra il suo agente (Beppe Riso) e la dirigenz… - sportli26181512 : CorSera - Gomez sul mercato: milanesi, romane e Napoli osservano: Il Corriere della Sera in edicola questa mattina… - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ??? #Gomez via dall’#Atalanta: spunta la sua richiesta alla famiglia Percassi Sono ore cruciali per il futuro dell'argenti… -