Furto in una sala scommesse: arrestato 37enne di Polla, si cerca il complice (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPolla (Sa) – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di sala Consilina e della Stazione di Polla hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina un 37enne residente a Polla con precedenti di Polizia. L’uomo, insieme a un complice, lo scorso 15 agosto, si era introdotto all’interno di una sala scommesse e dopo aver minacciato la dipendente con una pistola, si era impossessato dell’intero incasso ammontante a diverse migliaia di euro. Dopo la rapina, i due malviventi si erano dileguati a piedi nelle vie adiacenti facendo così perdere le proprie tracce. L’attività investigativa si è concentrata sulla visione dei filmati delle telecamere presenti all’interno dell’esercizio commerciale, le cui immagini hanno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diConsilina e della Stazione dihanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina unresidente acon precedenti di Polizia. L’uomo, insieme a un, lo scorso 15 agosto, si era introdotto all’interno di unae dopo aver minacciato la dipendente con una pistola, si era impossessato dell’intero incasso ammontante a diverse migliaia di euro. Dopo la rapina, i due malviventi si erano dileguati a piedi nelle vie adiacenti facendo così perdere le proprie tracce. L’attività investigativa si è concentrata sulla visione dei filmati delle telecamere presenti all’interno dell’esercizio commerciale, le cui immagini hanno ...

