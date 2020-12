Frasi sull’amicizia: ecco le migliori di oggi 15 Dicembre (Di martedì 15 dicembre 2020) Frasi sull’amicizia – L’amicizia è uno dei sentimenti più nobili che conosciamo. Quando troviamo un amico vero e sincero siamo sicuramente più ricchi. E allora dichiarare quello che sentiamo è un gesto bellissimo, fare sentire ai nostri amici quello che proviamo è un gesto che scalda il cuore. Vediamo qualche frase sull’amicizia. In nulla mi considero felice se non nel ricordarmi dei miei buoni amici.(William Shakespeare) L’amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce.(Francesco Bacone) Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, non saprei dove condurti. Cammina semplicemente al mio fianco a e sii mio amico.(Albert Camus) Gli amici si meritano. E bisogna meritarli sempre, senza interruzione, correndo ogni giorno il rischio di contraddirli e di perderli.(George Bernanos) Giornal.it. Leggi su giornal (Di martedì 15 dicembre 2020)– L’amicizia è uno dei sentimenti più nobili che conosciamo. Quando troviamo un amico vero e sincero siamo sicuramente più ricchi. E allora dichiarare quello che sentiamo è un gesto bellissimo, fare sentire ai nostri amici quello che proviamo è un gesto che scalda il cuore. Vediamo qualche frase. In nulla mi considero felice se non nel ricordarmi dei miei buoni amici.(William Shakespeare) L’amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce.(Francesco Bacone) Non camminare davanti a me, potrei non seguirti. Non camminare dietro di me, non saprei dove condurti. Cammina semplicemente al mio fianco a e sii mio amico.(Albert Camus) Gli amici si meritano. E bisogna meritarli sempre, senza interruzione, correndo ogni giorno il rischio di contraddirli e di perderli.(George Bernanos) Giornal.it.

