Frase Shock del Presidente di Confindustria Macerata: "Riaprire Tutto, Pazienza se Morirà Qualcuno" (Di martedì 15 dicembre 2020) Passo falso per il Presidente di Confindustria Macerata Domenico Guzzini, che ha mostrato una buona dose di cinismo affermando: "Le persone sono stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori. Bisogna Riaprire: anche se Qualcuno Morirà, Pazienza". L'infelice commento è stato espresso all'interno del 'Made For Italy per la Moda', un evento streaming a cui

«Sinceramente chiedo scusa alle famiglie toccate dal dramma del covid-19 e a tutti per la frase che ho pronunciato ieri – ha twittato Guzzini – ho sbagliato nei contenuti e nei modi. Ho realizzato la ... Covid, Guzzini Confindustria Macerata: se qualcuno muore pazienza

Milano, 15 dic. (askanews) - 'Io penso che le persone sono un po' stanche di questa situazione e vorrebbero venirne fuori, anche se qualcuno ...