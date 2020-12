Francesco Monte sul Gf vip e chi parla di lui: troveranno “le lettere degli avvocati” (Di martedì 15 dicembre 2020) L’ex tronista pugliese, Francesco Monte, parla sulle frequenze di Radio Radio in occasione dell’uscita del suo singolo, ma la conversazione vira, per un attimo, su altro. Le frecciatine della conduttrice di Non succederà più, Giada Di Miceli, sulla vita amorosa di Monte sembrano infastidire l’ex gieffino, che vuole allontanarsi dal mondo del gossip. Si parla (senza fare nomi) di una delle concorrenti ora nella casa del GF Vip, nonché ex fidanzata “storica” di Francesco: Giulia Salemi. “La domandina” sulla fidanzata “Monte, tutto a posto con la Isabella?”, così introduce l’argomento caldo la Di Miceli. Il neo cantante assicura di essere ancora impegnato con la modella Isabella De Candia. Ma non è questo che la conduttrice (e il pubblico) vuole davvero sapere. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 dicembre 2020) L’ex tronista pugliese,sulle frequenze di Radio Radio in occasione dell’uscita del suo singolo, ma la conversazione vira, per un attimo, su altro. Le frecciatine della conduttrice di Non succederà più, Giada Di Miceli, sulla vita amorosa disembrano infastidire l’ex gieffino, che vuole allontanarsi dal mondo del gossip. Si(senza fare nomi) di una delle concorrenti ora nella casa del GF Vip, nonché ex fidanzata “storica” di: Giulia Salemi. “La domandina” sulla fidanzata “, tutto a posto con la Isabella?”, così introduce l’argomento caldo la Di Miceli. Il neo cantante assicura di essere ancora impegnato con la modella Isabella De Candia. Ma non è questo che la conduttrice (e il pubblico) vuole davvero sapere. ...

