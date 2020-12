Francesca Cipriani cosa si regala per Natale? I fan sono infuriati

Leggi su youmovies

(Di martedì 15 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha svelato il regalo che si farà a, da rimanere a bocca aperta, è ispirato alle Kardashian. Laè una notissima showgirl italiana, apprezzata non solo per la simpatia, ma anche per curve mozzafiato che le piace indiscutibilmente mostrare. Dopo molti anni di fidanzamento, ha deciso ora di rilanciarsi nel mondo