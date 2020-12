Forza Nuova si scioglie. Il movimento di estrema destra si allea con no mask e gilet arancioni per dare vita a “Italia Libera” (Di martedì 15 dicembre 2020) Italia Libera. Questo il nome scelto dall’estrema destra per cercare di diventare più potente, fondendosi con no mask e gilet arancioni. E a tal fine è stata sciolta Forza Nuova, come annunciato dal suo presidente Roberto Fiore (nella foto). “Abbiamo un programma di 8 punti iniziato nel ‘97 che finirà chissà quando – ha dichiarato Fiore – ora però entriamo a far parte di un’unica grande squadra”. Il presidente ha poi aggiunto che Forza Nuova è il movimento della rivoluzione e che oggi lascia spazio alla più grande e variegata Italia Libera, perché capisce che da sola “non può vincere l’ostacolo della dittatura sanitaria”. Un annuncio fatto dopo la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 dicembre 2020). Questo il nome scelto dall’per cercare di diventare più potente, fondendosi con no. E a tal fine è stata sciolta, come annunciato dal suo presidente Roberto Fiore (nella foto). “Abbiamo un programma di 8 punti iniziato nel ‘97 che finirà chissà quando – ha dichiarato Fiore – ora però entriamo a far parte di un’unica grande squadra”. Il presidente ha poi aggiunto cheè ildella rivoluzione e che oggi lascia spazio alla più grande e variegata, perché capisce che da sola “non può vincere l’ostacolo della dittatura sanitaria”. Un annuncio fatto dopo la ...

