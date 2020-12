Forza Nuova si scioglie e diventa “Italia Libera” con no mask e gilet arancioni (Di martedì 15 dicembre 2020) Il fondatore di Fn Fiore ha espresso l’esigenza di “presentarsi alle elezioni con gente più preparata” per poter battere “la dittatura sanitaria”. I commenti non tardano ad arrivare Dalle ceneri di Forza Nuova nasce come una fenice ‘Italia Libera’. Il Movimento di estrema destra, fondato a Roma nel 1997 e guidato da Roberto Fiore, ha deciso di allargare i suoi confini inglobando altre “realtà” per poter portare avanti l’obiettivo di “vincere la dittatura sanitaria”. gilet arancioni, no mask e Taormina Roberto Fiore ha giustificato la scelta di sopprimere il Movimento con l’esigenza di presentarsi alle elezioni “con gente più preparata e proveniente da diversi fronti e schieramenti” formando “un’unica grande squadra insieme ai gilet arancioni e ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 15 dicembre 2020) Il fondatore di Fn Fiore ha espresso l’esigenza di “presentarsi alle elezioni con gente più preparata” per poter battere “la dittatura sanitaria”. I commenti non tardano ad arrivare Dalle ceneri dinasce come una fenice ‘Italia Libera’. Il Movimento di estrema destra, fondato a Roma nel 1997 e guidato da Roberto Fiore, ha deciso di allargare i suoi confini inglobando altre “realtà” per poter portare avanti l’obiettivo di “vincere la dittatura sanitaria”., noe Taormina Roberto Fiore ha giustificato la scelta di sopprimere il Movimento con l’esigenza di presentarsi alle elezioni “con gente più preparata e proveniente da diversi fronti e schieramenti” formando “un’unica grande squadra insieme aie ...

