Fortnite si aggiorna alla versione 15.10

Leggi su gamerbrain

(Di martedì 15 dicembre 2020) Da oggi , il primomento per la Stagione 5 del Capitolo 2, la quale introduce in gioco tante novità a tema natalizio. A seguire vi riportiamo il changelog ufficiale, anticipandovi che aggiorneremo l’articolo nel corso della giornata con tutti gli oggetti cosmetici ed eventuali novità.Stagione 5 Guida Completa: Come completare tutti gli incarichi Le novità dell’mento 15.10 diOperazione: Coi fiocchiQuesta settimana, l’inverno sta arrivando. Nuovi incarichi con Commando di Neve, oggetti belli freschi in arrivo sull’isola e MAT sia nuove che classiche da non perdere. Completa tutti gli incarichi Operazione Coi fiocchi e avrai un sacco di nuovi oggetti estetici invernali, compresi due costumi esclusivi! Nuovi oggettiMancake ha perso le sue armi in tutta l’isola. Il nuovo ...