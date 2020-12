(Di martedì 15 dicembre 2020) Epic Games è lieta di annunciare il programmaunper, il quale permette difino a 4gratuite, semplicemente giocando 20 partite con unche non gioca ada più di 30 giorni. Guida allegratuite perunPerleprocedetesegue: Visitate il sito web ufficiale Loggatevi con il vostro account Epic Games Cliccate sul pulsante giallo accanto all’che volete invitare Attendete che il vostroaccetti l’invito Giocate 20 partite con il vostroPer ogni 5 partite ...

tech_gamingit : Fortnite Riavvia un Amico: Come ricevere le ricompense GRATIS - oOShinobi777Oo : Fortnite Riavvia un Amico: Come ricevere le ricompense GRATIS - LS192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Beta Riavvia un amico Iscriviti alla beta Riavvia un amico, gioca partite con gli ami… - FNLeaksIT : Beta Riavvia un amico Iscriviti alla beta Riavvia un amico, gioca partite con gli amici e sblocca ricompense gratui… - LS192610 : #Fortnite BR News-Feed Update Beta Riavvia un amico Iscriviti alla beta Riavvia un amico, gioca partite con gli ami… -

Epic Games è lieta di annunciare il programma Riavvia un Amico per Fortnite, il quale permette di ricevere fino a 4 ricompense gratuite, semplicemente giocando 20 partite con un amico che non gioca a ...Epic Games ha annunciato l'arrivo della modalità Prestazioni, utile per chi gioca Fortnite Capitolo 2 su vecchi PC.