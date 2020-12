Fortnite Guida: Come completare gli Incarichi Spie come noi e ricevere gli oggetti GRATIS (Di martedì 15 dicembre 2020) Con l’aggiornamento odierno di Fortnite sono arrivate gli Incarichi Spie come noi, i quali se portati a termne vi permetteranno di ricevere alcune ricompense a tema natalizio. Scopriamo insieme come completarle. Gioca partite Spie come noi Non dovete far altro che completare il numero di partite richieste nella modalità Spie come noi, il cui nome in inglese è Spy Within: Gold Mansion, selezionabile dove vi sono Rissa a Squadre, Singolo, Duo ecc. Elimina giocatori in partite Spie come noi La sfida è piuttosto semplice se siete naturalmente delle Spie. Se ... Leggi su gamerbrain (Di martedì 15 dicembre 2020) Con l’aggiornamento odierno disono arrivate glinoi, i quali se portati a termne vi permetteranno dialcune ricompense a tema natalizio. Scopriamo insiemecompletarle. Gioca partitenoi Non dovete far altro cheil numero di partite richieste nella modalitànoi, il cui nome in inglese è Spy Within: Gold Mansion, selezionabile dove vi sono Rissa a Squadre, Singolo, Duo ecc. Elimina giocatori in partitenoi La sfida è piuttosto semplice se siete naturalmente delle. Se ...

