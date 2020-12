Formalizzata l' intesa fra AdSP del Mare di Sicilia occidentale e Fincantieri Monti | “120 milioni già sbloccati per il bacino di carenaggio”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Luce verde a Palermo per il rilancio dell'industria cantieristica. È stato firmato ieri, nella sede dia Roma, da Pasqualino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale deldi, e Giuseppe Bono, amministratore delegato di, l'atto di concessione demaniale in favore diche ha come obiettivo la creazione nello scalono di uno dei poli navalmeccanici più importanti del Mediterraneo. L'accordo genererà una vera e propria rivoluzione anche nell'assetto infrastrutturale, oltre che operativo, del porto di Palermo, destinando un'area estesa, oggi composta da und'acqua e piazzali, a un moderno stabilimento da adibire alla costruzione di navi, accanto alle ...