Folla in centro a Milano, l’assessore Maran: “Ha senso rischiare una nuova ondata per lo shopping?” (Di martedì 15 dicembre 2020) Folla in centro a Milano, l’assessore Maran. Dopo le scene di ieri, con la Folla nel centro di Milano nella prima giornata in zona gialla, l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran ha scritto un post polemico su Facebook: “Ha davvero senso rischiare una nuova ondata per qualche giorno di shopping e vacanza?”. C’è però chi critica il Comune: “Gli appelli al buonsenso non servono a nulla – ha scritto il consigliere d’opposizione De Chirico -. Servono controlli, sensi unici di marcia pedonale e numeri chiusi nelle vie. Possibile che in questi mesi il sindaco di Milano non abbia messo in campo ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 15 dicembre 2020)in. Dopo le scene di ieri, con laneldinella prima giornata in zona gialla,all’Urbanistica Pierfrancescoha scritto un post polemico su Facebook: “Ha davverounaper qualche giorno die vacanza?”. C’è però chi critica il Comune: “Gli appelli al buonnon servono a nulla – ha scritto il consigliere d’opposizione De Chirico -. Servono controlli, sensi unici di marcia pedonale e numeri chiusi nelle vie. Possibile che in questi mesi il sindaco dinon abbia messo in campo ...

