Fogo Cruzado, la app ‘salvavita’ che segnala le sparatorie in corso nelle favelas brasiliane per limitare le morti da proiettili vaganti (Di martedì 15 dicembre 2020) Le favelas brasiliane sono dei luoghi pericolosi, ma la tecnologia può aiutare i residenti. Applicazioni per smartphone come Fogo Cruzado (“fuoco incrociato” in portoghese), che permettono di conoscere in tempo reale i luoghi in cui avvengono le sparatorie, sono diventate fondamentali per molti abitanti dei quartieri più poveri di Rio de Janeiro e Recife. In queste due città è attiva dal 2016 l’app creata dalla giornalista brasiliana Cecilia Olliveira con il sostegno di Amnesty International. La reporter stava lavorando a un articolo sulle morti causate da proiettili vaganti nelle favelas, ma la mancanza di un database l’ha spinta a ideare Fogo Cruzado. Nel programma, una mappa mostra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Lesono dei luoghi pericolosi, ma la tecnologia può aiutare i residenti. Applicazioni per smartphone come(“fuoco incrociato” in portoghese), che permettono di conoscere in tempo reale i luoghi in cui avvengono le, sono diventate fondamentali per molti abitanti dei quartieri più poveri di Rio de Janeiro e Recife. In queste due città è attiva dal 2016 l’app creata dalla giornalista brasiliana Cecilia Olliveira con il sostegno di Amnesty International. La reporter stava lavorando a un articolo sullecausate da, ma la mancanza di un database l’ha spinta a ideare. Nel programma, una mappa mostra ...

Mega_Fauna : RT @fattoquotidiano: Fogo Cruzado, la app ‘salvavita’ che segnala le sparatorie in corso nelle favelas brasiliane per limitare le morti da… - fattoquotidiano : Fogo Cruzado, la app ‘salvavita’ che segnala le sparatorie in corso nelle favelas brasiliane per limitare le morti… -

Ultime Notizie dalla rete : Fogo Cruzado Fogo Cruzado, la app ‘salvavita’ che segnala le sparatorie in corso nelle favelas brasiliane per… Il Fatto Quotidiano Attenti, sparano. In Brasile le app che mettono in guardia dagli scontri a fuoco

Attenti, sparano. In Brasile le app che mettono in guardia dagli scontri a fuoco. Si chiamano "Onde Tem Tiroteio" e "Fogo Cruzado" ... Attenti, sparano. In Brasile le app che mettono in guardia dagli scontri a fuoco. Si chiamano "Onde Tem Tiroteio" e "Fogo Cruzado" ...