"Fissato incontro con Conte sulle carceri": dopo 35 giorni Bernardini sospende il digiuno (Di martedì 15 dicembre 2020) "Riprendo a mangiare, in segno di fiducia". Mezzo pacchetto di cracker, non si può fare di più dopo aver digiunato per 35 giorni. Più di un mese fa Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, aveva iniziato lo sciopero della fame per sottolineare la complessità della situazione Covid nelle carceri. Per chiedere che si facesse di più per arginare la diffusione del virus in cella e tra gli operatori dei penitenziari. Per più di un mese ha atteso che arrivasse una qualche risposta delle istituzioni. L'avevano seguita, con un digiuno a staffetta, 3877 detenuti, 653 cittadini e 203 professori di diritto penale. E ora che dalle istituzioni arriva un segnale, Bernardini torna a toccare il cibo. "Da pochi minuti ho ricevuto una comunicazione: è stato Fissato un ...

