Firenze, possibile svolta nel giallo dei corpi trovati nelle valigie (Di martedì 15 dicembre 2020) Ci potrebbe essere già una svolta nel giallo di Sollicciano, dove sono state trovate finora tre valigie contenenti resti umani saponificati. Un ritrovamento macabro che ha fatto temere all’azione di un serial killer, ma i primi riscontri sui corpi avrebbero già permesso di far luce sul mistero: i corpi trovati apparterrebbero ad una coppia scomparsa pochi anni fa. Firenze, tre valigie ritrovate nei campi: dentro dei corpi La vicenda ha preso piede nella giornata di giovedì, quando in un terreno agricolo vicino alla superstrada Firenze-Pisa-Livorno sono state trovate 2 valigie. All’interno, un macabro ritrovamento: resti umani saponificati, una procedura di alterazione cadaverica. I primi rilievi ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Ci potrebbe essere già unaneldi Sollicciano, dove sono state trovate finora trecontenenti resti umani saponificati. Un ritrovamento macabro che ha fatto temere all’azione di un serial killer, ma i primi riscontri suiavrebbero già permesso di far luce sul mistero: iapparterrebbero ad una coppia scomparsa pochi anni fa., treritrovate nei campi: dentro deiLa vicenda ha preso piede nella giornata di giovedì, quando in un terreno agricolo vicino alla superstrada-Pisa-Livorno sono state trovate 2. All’interno, un macabro ritrovamento: resti umani saponificati, una procedura di alterazione cadaverica. I primi rilievi ...

