Fiorentina-Sassuolo | i convocati di Roberto De Zerbi | non ci sono Romagna e Ricci

(Di martedì 15 dicembre 2020) IdiDeper, gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Nella lista tornano Francesco Caputo, Gregoire Defrel e Vlad Chiriches. Il tecnico neroverde dovrà però fare a meno di Filippoe Federico. L’incontro è in programma allo stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 20:45 di mercoledì 16 dicembre. LA LISTA DEIPortieri: Andrea Consigli, Gianluca Pegolo, Stefano Turati Difensori: Marlon, Kaan Ayhan, Rogerio, Federico Peluso, Mert Müldür, Vlad Chiriches, Jeremy Toljan, Gian Marco Ferrari, Giorgos Kyriakopoulos Centrocampisti: Francesco Magnanelli, Maxime Lopez, Filip Djuricic, Pedro Obiang, Junior Traore, Mehdi Bourabia, Manuel Locatelli Attaccanti: ...

Vigilia di campionato in casa Fiorentina: i viola, arrivati al secondo giorno di ritiro, domani ospitano alle 20:45 il Sassuolo allo stadio Franchi in una gara che dovrà segnare un riscatto dopo il ...Lo ha detto Cesare Prandelli in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Sassuolo, gara valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. “Ho condiviso in pieno la decisione ...