Fiorentina, i convocati per il Sassuolo: ci sono anche Pulgar e Duncan (Di martedì 15 dicembre 2020) La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Sassuolo: ci sono anche Pulgar e Duncan La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per il match di Serie A contro il Sassuolo. Ci sono anche Pulgar e Duncan. Portieri: Brancolini, Dragowski, TerraccianoDifensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Lirola, Martinez Quarta, Milenkovic, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Duncan, Eysseric, Pulgar, Saponara, Borja Valero, Krastev.Attaccanti: Callejon, Cutrone, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic

