Fiorentina, conferenza Prandelli: «Ritiro proposto dalla società, ci ha aiutato» (Di martedì 15 dicembre 2020) Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera contro il Sassuolo Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera contro il Sassuolo. Queste le sue parole. Ritiro – «L’ha proposto la società, io ho condiviso e anche i giocatori, nessuno ha obiettato. Hanno tutti accettato convinti che qualche discussione e qualche ora spesa in più ci aiuterà da domani a cambiare registro». RIBERY E CALLEJON – «In questo momento abbiamo bisogno di tutti, non è un problema di nomi. Servono giocatori che stanno bene di testa e di gambe. Giocando ogni 3 giorni non possiamo giocare con la stessa formazione, serve una ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Il tecnico dellaCesareha parlato instampa alla vigilia della sfida di domani sera contro il Sassuolo Il tecnico dellaCesareha parlato instampa alla vigilia della sfida di domani sera contro il Sassuolo. Queste le sue parole.– «L’hala, io ho condiviso e anche i giocatori, nessuno ha obiettato. Hanno tutti accettato convinti che qualche discussione e qualche ora spesa in più ci aiuterà da domani a cambiare registro». RIBERY E CALLEJON – «In questo momento abbiamo bisogno di tutti, non è un problema di nomi. Servono giocatori che stanno bene di testa e di gambe. Giocando ogni 3 giorni non possiamo giocare con la stessa formazione, serve una ...

Fiorentina_ole : RT @ilPentasport: La @acffiorentina, dopo la conferenza di #Prandelli, si è spostata all’interno dello stadio Franchi a bordo del pullman p… - FiorentinaUno : ?????#Prandelli: “Domani vedremo una #Fiorentina diversa. Bisogna uscire come squadra, non voglio vedere individuali… - acffiorentina : Conferenza live - Cesare Prandelli verso #FiorentinaSassuolo - #ForzaViola ?? Fiorentina - sportface2016 : #FiorentinaSassuolo, le parole di #DeZerbi in conferenza stampa: '#Caputo torna a disposizione' - shakeshow0312 : RT @acffiorentina: PRANDELLI | ?? La conferenza del tecnico viola dopo #AtalantaFiorentina #ForzaViola ?? #Fiorentina -