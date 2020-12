Filippo Nardi, gravi insulti a Maria Teresa Ruta: “Ecco di cosa soffre” (Di martedì 15 dicembre 2020) Filippo Nardi ne ha dette di tutti i colori a Maria Teresa Ruta facendo infuriare il web, che adesso chiede a gran voce un provvedimento esemplare contro di lui. Dopo l’acceso diverbio con Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta ha subìto un durissimo attacco da parte di Filippo Nardi. Nel primo pomeriggio di oggi il nuovo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 15 dicembre 2020)ne ha dette di tutti i colori afacendo infuriare il web, che adesso chiede a gran voce un provvedimento esemplare contro di lui. Dopo l’acceso diverbio con Stefania Orlando,ha subìto un durissimo attacco da parte di. Nel primo pomeriggio di oggi il nuovo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - d3addyissues : RT @ramonclassy: In un mondo di Filippo Nardi siate Francesco O??P??P??I??N??I #gfvip #fuorinardi - mraxero : @carmelitadurso Barbara ma Filippo Nardi è uscito di testa,dissociati da quell essere sessista - Miriam21164588 : Nardi ha detto tante cose orribili (e andrebbe censurato)ma con MT, che andava a dirgli di averlo 'usato' con Stefy… - AlexAng68052367 : RT @shaveride_: #GFVIP Filippo Nardi è proprio un cafone maleducato con Maria Teresa. Ti può stare antipatica e va bene, ma non mancarle d… -