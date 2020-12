Fienga sul rinnovo di Calafiori: “Testimonia quanto la società punti sullo sviluppo del settore giovanile” (Di martedì 15 dicembre 2020) E’ ufficiale il rinnovo di Riccardo Calafiori con la Roma fino al 2025, il CEO Guido Fienga ha parlato al canale ufficiale giallorosso:“Siamo felici di poter annunciare il rinnovo di contratto di Riccardo che, oltre a essere un ragazzo esemplare, rappresenta la Testimonianza di come la società continui a puntare sullo sviluppo del proprio settore giovanile per trovare le migliori risorse da mettere a disposizione della Prima Squadra”. Foto: Roma sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 15 dicembre 2020) E’ ufficiale ildi Riccardocon la Roma fino al 2025, il CEO Guidoha parlato al canale ufficiale giallorosso:“Siamo felici di poter annunciare ildi contratto di Riccardo che, oltre a essere un ragazzo esemplare, rappresenta lanza di come lacontinui a puntaredel proprioper trovare le migliori risorse da mettere a disposizione della Prima Squadra”. Foto: Roma sito ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

LeleRoma1976 : RT @LAROMA24: #Calafiori dopo il rinnovo con la #ASRoma: 'Penso significhi molto per ogni ragazzo che sogna un giorno di diventare calciato… - AhernandezS89 : RT @LAROMA24: #Calafiori dopo il rinnovo con la #ASRoma: 'Penso significhi molto per ogni ragazzo che sogna un giorno di diventare calciato… - VoceGiallorossa : ???Fienga: 'Calafiori rappresenta la testimonianza di come la Roma continui a puntare sul proprio settore giovanile'… - LAROMA24 : #Fienga sul rinnovo di #Calafiori: 'E' la testimonianza di come la società continui a puntare sullo sviluppo del pr… - LAROMA24 : #Calafiori dopo il rinnovo con la #ASRoma: 'Penso significhi molto per ogni ragazzo che sogna un giorno di diventar… -

Ultime Notizie dalla rete : Fienga sul Roma, Fienga sul rinnovo Calafiori: "Esempio di settore giovanile al servizio della prima squadra" TUTTO mercato WEB Roma, Fienga: «Rinnovo Calafiori? La società punta sui giovani»

Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, ha commentato il rinnovo di contratto del giovane Riccardo Calafiori: le sue parole ... Fienga: "Calafiori rappresenta la testimonianza di come la Roma continui a puntare sul proprio settore giovanile"

Ai microfoni del sito ufficiale della Roma, il CEO Guido Fienga ha commentato il rinnovo di Riccardo Calafiori sino al 2025: “Siamo felici di poter annunciare il rinnovo di contratto di Riccardo che, ... Guido Fienga, amministratore delegato della Roma, ha commentato il rinnovo di contratto del giovane Riccardo Calafiori: le sue parole ...Ai microfoni del sito ufficiale della Roma, il CEO Guido Fienga ha commentato il rinnovo di Riccardo Calafiori sino al 2025: “Siamo felici di poter annunciare il rinnovo di contratto di Riccardo che, ...