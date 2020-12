Fiat - La lunga storia delle utilitarie torinesi FOTO GALLERY

(Di martedì 15 dicembre 2020) Le, un grande classico nelladel marchio, da sempre molto competitivo nel segmento B. Più grandicitycar, ma abbastanza compatte per essere agili e pratiche sui percorsi urbani pur non disdegnando i viaggi. La prima di queste vetture risale al 1948, quando viene introdotta la gamma della 500 B, la Topolino di seconda generazione, che segna il debutto della variante Giardiniera: wagon, certo, ma anche l'unica auto che abbina la praticità dei quattro posti a un baule più capiente. Di fatto, è lei l'antesignanadi moderna concezione, che prenderanno il via dalla successiva 600, l'auto che, insieme al Cinquino, condurrà il Paese verso la motorizzazione di massa. Ne parliamo nella nostra galleria d'immagini, dove abbiamo ...

