Ferrari | Montezemolo | Binotto solo | il 2021 sarà ancora difficile

(Di martedì 15 dicembre 2020) Bologna, 15 dicembre 2020 " Disastroso 2020 per la, e ilrischia di essere sulla stessa falsariga. I regolamenti cambierannonel 2022 e i valori visti in questa stagione dovrebbero ...

L’ex numero uno Ferrari ha parlato a Gr Parlamento dopo la chiusura del Mondiale 2020: solo con il cambio di regolamenti la rossa potrà tornare protagonista ...Luca Cordero Di Montezemolo, ex boss della Ferrari, è sicuro che sarebbe in grado di risolvere i problemi in Ferrari per tornare a vincere ...