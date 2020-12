Fedez risponde alle critiche per le donazioni di Twitch: “Dispiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto ma lo rifarei” (Di martedì 15 dicembre 2020) Reduce dall’onorificenza dell’Ambrogino D’oro per la raccolta fondi per la costruzione della terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele, assieme alla moglie Chiara Ferragni, Fedez ha concretizzato un altro obiettivo. Il rapper è presente su Twitch, la piattaforma di livestreaming di Amazon, col nome di Zedef e in diretta si collega dalla sua “tana del boomer” per connettersi con migliaia di utenti. Tra le iniziative che si possono fare sulla piattaforma ci sono anche delle donazioni che gli utenti possono fare. Fedez ha chiesto a chi sarebbero dovute andare le donazioni raccolte a ottobre e novembre del valore di cinquemila euro. Una decisione condivisa che ha portato ad individuare cinque categorie di lavoratori tra i più colpiti a causa della pandemia. Dunque i beneficiari di quella somma sarebbero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 dicembre 2020) Reduce dall’onorificenza dell’Ambrogino D’oro per la raccolta fondi per la costruzione della terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele, assieme alla moglie Chiara Ferragni,ha concretizzato un altro obiettivo. Il rapper è presente su, la piattaforma di livestreaming di Amazon, col nome di Zedef e in diretta si collega dalla sua “tana del boomer” per connettersi con migliaia di utenti. Tra le iniziative che si possono fare sulla piattaforma ci sono anche delleche gli utenti possono fare.ha chiesto a chi sarebbero dovute andare leraccolte a ottobre e novembre del valore di cinquemila euro. Una decisione condivisa che ha portato ad individuare cinque categorie di lavoratori tra i più colpiti a causa della pandemia. Dunque i beneficiari di quella somma sarebbero ...

Nuova iniziativa benefica di Fedez che regala mille euro a cinque sconosciuti. Sui social piovono critiche per la ... Fedez risponde alle polemiche sulle donazioni in Lamborghini

Fedez si è trovato, suo malgrado, al centro delle polemiche per la donazione di 5mila euro a 5 categorie di lavoratori colpite dal Covid-19. Il rapper ha preso la sua Lamborghini e, mentre i suoi fan ...