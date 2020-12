Fedez risponde a Fabio Volo dopo la polemica sulla beneficenza | “Unisciti alla mia iniziativa”

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 dicembre 2020) Nel bel mezzo dello tsunami emotivo e giornalistico piovuto sul rapper e imprenditore milanese,. Federico Lucia, infatti, si è ritrovato al centro di unaaver promosso sui social il gesto caritatevole della donazione di 1000 euro per 5 lavoratori. A far indignare molti utenti e molti personaggi dello spettacolo non è stato il suo gesto quanto la scelta di improvvisarsi Babbo Natale a bordo della sua Lamborghini anziché della sua slitta trainata da renne. Tra i personaggi che lo hanno criticato c’è anche lo scrittore, che ha attaccato il rapper durante una puntata del suo show radiofonico IlDel Mattino con la frase: “Lasi fa in silenzio“, ...