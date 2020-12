Fedez replica alla polemica sulla sua donazione: “La prossima volta prenderò la metro” (Di martedì 15 dicembre 2020) Attivo sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus Fedez ha approfittato di ogni mezzo a sua disposizione per riuscire a portare un aiuto a chi ne ha bisogno, soprattutto in questo particolare momento sociale. Il rapper insieme alla moglie ha realizzato una raccolta fondi ad inizio pandemia per supportare le terapie intensive, ha anche effettuato altri gesti di solidarietà e nei giorni scorsi ha regalato a 5 utenti un premio di 1.000 euro da lui personalmente consegnato. Il gesto di Fedez è stato criticato da alcuni organi di stampa e non per la beneficenza fatta, che ha portato un sorriso a chi ne ha bisogno, ma per aver consegnato i soldi sulla sua Lamborghini, auto di un valore considerevole. Come sempre il rapper ha voluto spiegare sui social i motivi del suo gesto, conseguenza di una raccolta di soldi effettuata ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 15 dicembre 2020) Attivo sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirusha approfittato di ogni mezzo a sua disposizione per riuscire a portare un aiuto a chi ne ha bisogno, soprattutto in questo particolare momento sociale. Il rapper insiememoglie ha realizzato una raccolta fondi ad inizio pandemia per supportare le terapie intensive, ha anche effettuato altri gesti di solidarietà e nei giorni scorsi ha regalato a 5 utenti un premio di 1.000 euro da lui personalmente consegnato. Il gesto diè stato criticato da alcuni organi di stampa e non per la beneficenza fatta, che ha portato un sorriso a chi ne ha bisogno, ma per aver consegnato i soldisua Lamborghini, auto di un valore considerevole. Come sempre il rapper ha voluto spiegare sui social i motivi del suo gesto, conseguenza di una raccolta di soldi effettuata ...

