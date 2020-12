Fedez replica a Fabio Volo: 'Faccio disastri, ma ho donato 100mila euro agli artisti. Fai lo stesso anche tu' (Di martedì 15 dicembre 2020) replica a ed è pronto ad archiviare la polemica sui mille euro agli sconosciuti per dare spazio all'iniziativa a favore dei lavoratori del mondo dello spettacolo dal vivo. Sui social e l'uso di soldi ... Leggi su leggo (Di martedì 15 dicembre 2020)a ed è pronto ad archiviare la polemica sui millesconosciuti per dare spazio all'iniziativa a favore dei lavoratori del mondo dello spettacolo dal vivo. Sui social e l'uso di soldi ...

infoitcultura : Fedez replica alle critiche di cattivo gusto dopo aver distribuito 5000€ in Lamborghini - BiribissiBlog : Fabio #Volo vs #Fedez: “La beneficenza si fa in silenzio. Io divento matto” - Penna74 : L'Amborghino d'oro #Fedez - AnnaM23189 : RT @perchetendenza: 'Fabio Volo': Per la replica di Fedez alle parole del conduttore e scrittore, che lo ha criticato nel corso della sua t… - Tino44588447 : RT @fanpage: Fabio Volo a #Fedez: 'Beneficenza in silenzio', lui replica: '100mila euro donati di tasca mia' -