Fedez regala 5mila euro in strada per Natale 2020, ma è polemica, il cantante non ci sta (Di martedì 15 dicembre 2020) Durante il weekend, a bordo della sua auto extra lusso, Fedez ha donato una bella somma di denaro a cinque persone che si trovavano per le vie di Milano, come un vero "Babbo Natale dei Sogni". L'iniziativa è nata sulla piattaforma livestreaming Twich, dove il cantato ha deciso di donare in beneficenza il suo contributo racimolato sul portale web. Ma l'iniziativa sembra aver alzato un polverone che ha indispettito il rapper. Fedez dona 5mila euro a Natale, esplode la polemica mediatica Il cantante Fedez, negli ultimi giorni, è al centro del gossip non solo per i rumor che lo vedono tra i concorrenti previsti alla gara di Sanremo 2021, ma anche per un'altra iniziativa benefica, che ha stupito i suoi fan in vista del ...

