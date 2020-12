Fedez, Fabio Volo attacca dopo i 1000 euro agli sconosciuti: «La beneficenza si fa in silenzio, divento matto» (Di martedì 15 dicembre 2020) Contro Fedez in versione Babbo Natale si scaglia anche Fabio Volo. Il marito di Chiara Ferragni è finito al centro della polemica per la diretta sulla piattaforma Twitch in cui distribuisce pacchetti da mille euro in contanti (denaro raccolto dai fan) a cinque sconosciuti incontrati per strada e appartenenti a categorie sociali penalizzate dall’emergenza Covid selezionate dai followers. Per lo scrittore e conduttore «la beneficenza si fa in silenzio». Lo ha detto in radio durante la trasmissione “Il Volo del Mattino”. L’ATTACCO «Io divento matto – ha dichiarato Fabio Volo – perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 15 dicembre 2020) Controin versione Babbo Natale si sca anche. Il marito di Chiara Ferragni è finito al centro della polemica per la diretta sulla piattaforma Twitch in cui distribuisce pacchetti da millein contanti (denaro raccolto dai fan) a cinqueincontrati per strada e appartenenti a categorie sociali penalizzate dall’emergenza Covid selezionate dai followers. Per lo scrittore e conduttore «lasi fa in». Lo ha detto in radio durante la trasmissione “Ildel Mattino”. L’ATTACCO «Io– ha dichiarato– perché poi ci ritroviamo a parlare di queste cose: aspettate un attimo prima di riprendere la ...

