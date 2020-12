Fedez e la solidarietà: il gesto social che ha scatenato la polemica (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo la beneficenza, è nata la polemica per le modalità del gesto del cantante Fedez ha regalato mille euro a cinque persone in difficoltà a Milano, soldi donati dai suoi follower attraverso la piattaforma Twitch. E proprio loro, raccolta la somma, hanno deciso i destinatari. “Un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere o ristoratore, un volontario”, categorie che “più stanno pagando gli effetti della crisi dovuta all’emergenza coronavirus”. “In due mesi sono stati raccolti 5000 dollari che io ho arrotondato a 5000 euro”, ha spiegato il rapper. La bella iniziativa è piaciuta, ma non la modalità. Il cantante è stato criticato per aver consegnato i soldi ai più bisognosi a bordo della sua auto, una Lamborghini, e per aver documentato il gesto sui social. Fedez ha ... Leggi su 361magazine (Di martedì 15 dicembre 2020) Dopo la beneficenza, è nata laper le modalità deldel cantanteha regalato mille euro a cinque persone in difficoltà a Milano, soldi donati dai suoi follower attraverso la piattaforma Twitch. E proprio loro, raccolta la somma, hanno deciso i destinatari. “Un rider, un senzatetto, un artista di strada, un cameriere o ristoratore, un volontario”, categorie che “più stanno pagando gli effetti della crisi dovuta all’emergenza coronavirus”. “In due mesi sono stati raccolti 5000 dollari che io ho arrotondato a 5000 euro”, ha spiegato il rapper. La bella iniziativa è piaciuta, ma non la modalità. Il cantante è stato criticato per aver consegnato i soldi ai più bisognosi a bordo della sua auto, una Lamborghini, e per aver documentato ilsuiha ...

enricopaoli1 : #Fedez sulla solidarietà in #Lamborghini , con i soldi degli altri. 'Questa è una cosa che in America viene fatta p… - schiva_questa : RT @IdeeXscrittori: @schiva_questa @rumba_magica Sono immerso in una discussione immensa su FB. La cosa forte è che mi accusano di essere '… - RiccardoDeias : @smimi55504746 @Carla12450515 @Fedez Continuo a non vedere il grande gesto di solidarietà, ma sarà sicuramente colpa mia. ?? - IdeeXscrittori : @schiva_questa @rumba_magica Sono immerso in una discussione immensa su FB. La cosa forte è che mi accusano di esse… - ciestingueremo : Solidarietà, atti di carità e difesa dell'ambiente si svuotano di significato se diventano brand per autopromuoversi #Fedez -

