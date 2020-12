Fedez criticato per la distribuzione dei doni da 1000 euro in Lamborghini, arriva la replica: “La prossima volta userò la metro” (Di martedì 15 dicembre 2020) Fedez criticato per la distribuzione del ricavato della raccolta fondi che aveva avviato su Twitch. Il rapper di Rozzano ha fatto un giro per Milano con la sua Lamborghini insieme all’amico Panetty, ma la scelta di utilizzare la sua auto di lusso non è stata accolta nel migliore dei modi. La risposta non si è lasciata attendere, con Fedez che ha specificato di aver utilizzato la sua macchina personale e di non vergognarsi di possedere una Lamborghini: “In merito alle polemiche derivate dall’iniziativa benefica, mi preme chiarire un paio di punti. Non ho scelto io né a chi né come distribuire gli aiuti. Per farlo ho usato la mia macchina, che mi sembra di capire sia da cambiare. La mia macchina l’ho pagata regolarmente e non me ne vergogno. Spiace che questa iniziativa sia stata ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 dicembre 2020)per ladel ricavato della raccolta fondi che aveva avviato su Twitch. Il rapper di Rozzano ha fatto un giro per Milano con la suainsieme all’amico Panetty, ma la scelta di utilizzare la sua auto di lusso non è stata accolta nel migliore dei modi. La risposta non si è lasciata attendere, conche ha specificato di aver utilizzato la sua macchina personale e di non vergognarsi di possedere una: “In merito alle polemiche derivate dall’iniziativa benefica, mi preme chiarire un paio di punti. Non ho scelto io né a chi né come distribuire gli aiuti. Per farlo ho usato la mia macchina, che mi sembra di capire sia da cambiare. La mia macchina l’ho pagata regolarmente e non me ne vergogno. Spiace che questa iniziativa sia stata ...

Novella_2000 : Fedez consegna 5 mila euro raccolti per beneficenza, ma viene criticato per la sua auto di lusso: arriva la replica - MainolfiRita : #Fedez fa del bene, viene criticato. Fedez fa la cacca, viene criticato. Fedez respira, viene criticato. Sempre… - dani0470 : @JaponicaIrai @jamfive_ Ho appena letto che Fabio Volo lo ha criticato. W FEDEZ ?? - martimar0997 : RT @Vale03010807: @Fedez Fedez va criticato, perché è un rapper, perché si è fatto biondo, perché ha i tatuaggi, perché non mi viene altro.… - Lasmilla04 : @Fedez criticato per il suo gesto in #Lamborghini ? Ma cosa c’è di più natalizio di un Babbo Natale tatuato che dis… -