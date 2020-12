Fedez, beneficienza: Fabio Volo si scaglia contro il rapper, che si difende (Di martedì 15 dicembre 2020) Lo scrittore questa mattina attacca il rapper, che ieri attraverso il suo canale Twitch ha raccolto e consegnato 5mila euro a cinque persone in giro per Milano; il marito della Ferragni decide di rispondere alle polemiche, rivolgendosi al conduttore radiofonico L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 15 dicembre 2020) Lo scrittore questa mattina attacca il, che ieri attraverso il suo canale Twitch ha raccolto e consegnato 5mila euro a cinque persone in giro per Milano; il marito della Ferragni decide di rispondere alle polemiche, rivolgendosi al conduttore radiofonico L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GiancarloCharly : @Fedez Ha raccolto soldi destinati alla beneficienza e come da indicazioni dei donatori li ha suddivisi. Se non ave… - pizzaboyanghelo : RT @dudubbii: Chi si indigna per @fedez ed il suo singolare metodo di beneficienza o è stupido o è un ipocrita. Quanti con le sue stesse p… - thebindingofBit : RT @dudubbii: Chi si indigna per @fedez ed il suo singolare metodo di beneficienza o è stupido o è un ipocrita. Quanti con le sue stesse p… - finalmick : RT @BarbieXanax: anche basta con “la beneficienza si fa in silenzio” sui i social urliamo al mondo tante cose inutili come della colazione… - RoccoVersace23 : Se ci fossero meno moralisti invidiosi e più persone come lui e sua moglie, sarebbe un paese migliore. Non solo p… -