Federica Panicucci fa tre alberi di Natale! Ecco svelato il motivo

Leggi su chedonna

(Di martedì 15 dicembre 2020)ama tanto il periodo natalizio infatti ogni anno fa tredi Natale nel suo attico a Milano.quello che ha raccontato in un’intervista rilasciata a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. In una lunga intervista condotta per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni,, la bella conduttrice 53enne spiega ilper L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it