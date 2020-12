“Fate una carezza a mio padre ricoverato per Covid”: dall’ospedale rispondono all’appello social (Di martedì 15 dicembre 2020) . Una donna residente a Monza, Morena Vinci, ha scritto un post sul proprio profilo Facebook per cercare qualcuno che potesse fare una carezza al padre, un 78enne ricoverato per Covid all’ospedale di Vimercate, in occasione del suo compleanno. In poche ore in tanti hanno condiviso il post, divenuto virale, e alcune infermiere dell’ospedale hanno esaudito il desiderio di Morena: “A papà sono arrivate tantissime carezze – ha scritto la donna -. L’ospedale ha provveduto a farci fare una videochiamata, medici ed infermieri mi hanno scritto e chiamato anche singolarmente! La dimostrazione d’affetto che avete avuto è stata enorme e mi avete profondamente commossa”. Voleva festeggiare il compleanno del padre, un 78enne ricoverato per Covid all’ospedale di Vimercate, trovando ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 15 dicembre 2020) . Una donna residente a Monza, Morena Vinci, ha scritto un post sul proprio profilo Facebook per cercare qualcuno che potesse fare unaal, un 78enneperall’ospedale di Vimercate, in occasione del suo compleanno. In poche ore in tanti hanno condiviso il post, divenuto virale, e alcune infermiere dell’ospedale hanno esaudito il desiderio di Morena: “A papà sono arrivate tantissime carezze – ha scritto la donna -. L’ospedale ha provveduto a farci fare una videochiamata, medici ed infermieri mi hanno scritto e chiamato anche singolarmente! La dimostrazione d’affetto che avete avuto è stata enorme e mi avete profondamente commossa”. Voleva festeggiare il compleanno del, un 78enneperall’ospedale di Vimercate, trovando ...

