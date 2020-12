Farnesina, per la prima volta un documento di policy strategica dedicato all’Africa (Di martedì 15 dicembre 2020) È la prima volta che la Farnesina elabora un documento di policy strategica dedicato all’Africa, presentandolo al massimo livello con la partecipazione del Ministro Di Maio. Si tratta di un’iniziativa particolarmente innovativa, attraverso la quale al dialogo istituzionale con i nostri partner africani abbiamo voluto e vogliamo affiancare anche in futuro l’essenziale coinvolgimento di tutti gli altri principali protagonisti in Africa: dall’imprenditoria alla società civile, dal mondo accademico al Terzo settore. Come il documento “Il Partenariato con l’Africa” evidenzia con chiarezza, intendiamo rafforzare i già solidi legami con quel continente adottando un approccio globale, dai rapporti politici al piano securitario, dalle ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) È lache laelabora undi, presentandolo al massimo livello con la partecipazione del Ministro Di Maio. Si tratta di un’iniziativa particolarmente innovativa, attraverso la quale al dialogo istituzionale con i nostri partner africani abbiamo voluto e vogliamo affiancare anche in futuro l’essenziale coinvolgimento di tutti gli altri principali protagonisti in Africa: dall’imprenditoria alla società civile, dal mondo accademico al Terzo settore. Come il“Il Partenariato con l’Africa” evidenzia con chiarezza, intendiamo rafforzare i già solidi legami con quel continente adottando un approccio globale, dai rapporti politici al piano securitario, dalle ...

ItalyMFA : ???? Italiani nel mondo: istruzioni per l’uso???? Attività ed iniziative della #Farnesina per gli italiani all'estero… - ItalyMFA : Lo sapevi che nel Continente africano si contano circa 1.740 imprese????che occupano 75.703 addetti per un fatturato… - ItalyMFA : Oggi alla #Farnesina si tiene la IX Cabina di Regia per #internazionalizzazione|Apertura con un ?? del Presidente de… - HuffPostItalia : Farnesina, per la prima volta un documento di policy strategica dedicato all’Africa - FabrizioLobasso : RT @ItalyMFA: Oggi alla #Farnesina si tiene la IX Cabina di Regia per #internazionalizzazione|Apertura con un ?? del Presidente del Consigli… -