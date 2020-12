Fare del bene? No | cafonata da reality Fedez e i soldi lanciati dalla Lamborghini? Selvaggia Lucarelli lo asfalta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Tiene banco. Tengono banco le polemiche scatenatesuaficenza a bordo dellaquale ha lanciato denari ai "rappresentanti di categorie". Circostanza che ha scatenato Fabio Volo contro di lui. Ma non solo. Ancheha aperto il fuoco contro il rapper, in un commento pubblicato su Tpi.it (qui potete leggere la versione integrale). "Io non credo che laficenza si debbain silenzio come principio insindacabile", premette la. E ancora: "E in un momento storico in cui è pieno di gentaglia che urla, è giustorumore anche dall'altro lato della barricata. Farsi sentire. E quindi no, non parto prevenuta né nei confronti di ...