Facebook al centro di una “rivoluzione legale” (Di martedì 15 dicembre 2020) La settimana scorsa, la Federal Trade Commission e 48 Stati degli USA hanno citato in giudizio Facebook per monopolio illegale. È uno dei primi importanti casi di violazioni delle leggi antitrust da decenni, ed è già stato chiamato una “rivoluzione legale” delle norme che regolano l’attività delle Big Tech. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno. Questa estate si è tenuta una maxiudienza al Congresso, in cui CEO di Apple, Amazon, Facebook e Google hanno risposto alle accuse di gestire dei monopoli illegali nei loro rispettivi ambiti. In particolare, Facebook era accusata di acquistare i suoi competitor, tra cui Instagram nel 2012 e Whatsapp nel 2014, danneggiando il libero mercato e la competizione per mantenere il controllo sui social media. Il governo aveva già concluso, ad Ottobre, che avrebbe ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 15 dicembre 2020) La settimana scorsa, la Federal Trade Commission e 48 Stati degli USA hanno citato in giudizioper monopolio illegale. È uno dei primi importanti casi di violazioni delle leggi antitrust da decenni, ed è già stato chiamato unadelle norme che regolano l’attività delle Big Tech. Non si tratta di un fulmine a ciel sereno. Questa estate si è tenuta una maxiudienza al Congresso, in cui CEO di Apple, Amazon,e Google hanno risposto alle accuse di gestire dei monopoli illegali nei loro rispettivi ambiti. In particolare,era accusata di acquistare i suoi competitor, tra cui Instagram nel 2012 e Whatsapp nel 2014, danneggiando il libero mercato e la competizione per mantenere il controllo sui social media. Il governo aveva già concluso, ad Ottobre, che avrebbe ...

Mov5Stelle : La lotta al malaffare è da sempre al centro dell’azione del @Mov5Stelle, e lo ribadiamo con più convinzione oggi,… - SanremoAncheNoi : RT @AccademiaCrusca: Lingua e stile in Giuseppe Baretti ??? martedì 15 dicembre 2020 ? 16.30 ?? In diretta su Youtube e Facebook del Centro… - AccademiaCrusca : Lingua e stile in Giuseppe Baretti ??? martedì 15 dicembre 2020 ? 16.30 ?? In diretta su Youtube e Facebook del Cent… - AvvMDerosa : Gli #Irresponsabili possono essere STOPPATI solo da un orgoglio riformista,che UNISCA forze di centro, liberali,d… - ortoteatro : mercoledì 16 dicembre 2020 ore 20:45 in Diretta Streaming dal Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons… -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook centro Facebook al centro di una “rivoluzione legale” L'HuffPost "Noi chiusi e in centro erano tutti ammassati"

Quando domenica sono andato in centro e ho visto quello che succedeva mi è scoppiata ... In questo modo non facciamo che sentirci ingiustamente trascurati e dimenticati". Metti mi piace su Facebook ... Facebook al centro di una “rivoluzione legale”

La settimana scorsa, la Federal Trade Commission e 48 Stati degli USA hanno citato in giudizio Facebook per monopolio illegale. È uno dei primi importanti casi di violazioni delle leggi antitrust da ... Quando domenica sono andato in centro e ho visto quello che succedeva mi è scoppiata ... In questo modo non facciamo che sentirci ingiustamente trascurati e dimenticati". Metti mi piace su Facebook ...La settimana scorsa, la Federal Trade Commission e 48 Stati degli USA hanno citato in giudizio Facebook per monopolio illegale. È uno dei primi importanti casi di violazioni delle leggi antitrust da ...